FM Marcus 21, Waxahachie 7 (September 14, 2018)

WAXAHACHIE – Justin Dinka ran for 160 yards and a touchdown, and the Flower Mound Marcus defense pitched a shutout in the second half on the way to a victory over Waxahachie at Lumpkins Stadium.

FM – Marcel Brooks 8 pass from Garrett Nussmeier (Matt Heffernan kick)

WX – Josh Sterns 25 run (Crisanto Perez kick)

FM – Ty’son Edwards 5 run (Matt Heffernan kick)

FM – Justin Dinka 9 run (Matt Heffernan kick)

INDIVIDUAL LEADERS

Rushing – FM: Justin Dinka 28-160, Ty’son Edwards 4-32, Marcel Brooks 1-3, Team Stat 2-3, Garrett Nussmeier 5-48, WX: Jordan Fay 11-74, Demani Richardson 5-33, Jaden Watson 8-27, Josh Sterns 2-24, Keshawn Anderson 1-6, Team Stat 1-19.

Passing – FM: Garrett Nussmeier 10-21-0-81, Christian Espinoza 0-1-0-0, Carter Bir 0-1-0-0, WX: Jordan Fay 11-18-1-109.

Receiving – FM: Grant Hutcherson 2-25, Gus Sralla 1- 20, Jaden Robinson 1-14, 27-John Ballard 1-11, Collin Sutherland 1-10, Marcel Brooks 2-6, Evan Greene 1-5, Ty’son Edwards 1-10, WX: Keshawn Anderson 4-60, Josh Sterns 3-21, Jaden Watson 2-15, Jabo Sargent 1-11, Bry Donalson 1-2.