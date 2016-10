LEGAL NOTICE: Frank Prasifka and Sons Public Auction November 17, 2016

Published one time in The Ellis County Press on Thursday, Oct. 13, 2016

Frank Prasifka and Sons will sell at Public Auction, vehicles that have been abandoned in a storage facility under Transportation Code 683.11. Any owner or lienholder have the right to reclaim their vehicle, no later than the twentieth (20) day after this notice is published and upon payment of all towing. preservation, and storage charges.

Failure by the owner or lienholder of the vehicle to reclaim the vehicle within the time provided constitutes a waiver by the owner or lienholder of all rights, title, and interest in the vehicle and their consent to sell the vehicle at public auction.

The auction will be held on 11-17-16 at 10:00 a.m. at Frank Prasifka and Sons, Inc located at 2012 S I.H. 45 at Wintergreen Road in Hutchins, Dallas County, Texas.

CHASS GREEN 44172

1991 Acu Legen GREY, Vin# JH4KA8264MC011883 462PLX

1998 AJA CHASS BLACK, Vin# 1AJCG4023WHO03221

2000 AJA CHASS BLUE, Vin# 1AJCG4021YH002300

2003 BMW 3 ser SILVE, Vin# WBAEV33473KL89622 GZJ2674

2001 Bui Park GREY, Vin# 1G4CW54K314189933

2000 Cad Escal WHITE, Vin# 1GYEK13R8YR135051

1993 Che C1500 RED, Vin# 2GCEC19K5P1264417

1995 Che Camar BLUE, Vin# 2G1FP22S6S2199856

2000 Che Caval GOLD, Vin# 1G1JC5248Y7106782 DKK3423

1976 CHE EL CA BLACK, Vin# 1D80U6R419140

2005 Che Impal BLACK, Vin# 2G1WF52E659255305

2005 Che Impal BLUE, Vin# 2G1WF52E659220005 34G5565

2003 Che Impal BLACK, Vin# 2G1WH55K239395344 20K8870

2006 Che Impal GRAY, Vin# 2G1WT58K369162166

1998 Che K2500 WHITE, Vin# 1GCGK29R5WE121074 3367HL

2006 Che Malib RED, Vin# 1G1ZS51F56F130114 58T5351

2005 Che Malib SILVE, Vin# 1G1ZS52F45F232338 GVH3833

2010 Che Silve BLACK, Vin# 1GCSCREA4AZ177783 BY43751

2000 Che Silve GREY, Vin# 1GCEC19T7YZ123768

1999 Che Silve TAN, Vin# 2GCEC19T3X1187328 AA32303

2006 Che Silve BLACK, Vin# 3GCEC14V16G267435 GJD7755

2011 Che Trave RED, Vin# 1GNKRGED4BJ213055 FRC0090

2007 Chr Sebri BLUE, Vin# 1C3LC46K47N589852

2008 DET CAR H GRAY, Vin# 15DP192038A985399

2011 Dod Aveng SILVE, Vin# 1B3BD2FGXBN572391 DG9S611

2007 Dod Calib SILVE, Vin# 1B3HB48B87D537570

1998 Dod Grand BLUE, Vin# 1B4GP44G6WB615851 CKZ9158

1999 Dod Neon WHITE, Vin# 1B3ES47C5XD152979 744224G

2004 For Econo YELLO, Vin# 1FTNE24W54HB05853 GHV3729

2002 For Explo BLUE, Vin# 1FMZU63E62ZB60559

2004 For F-150 WHITE, Vin# 1FTPX12504NA55341 BP50526

2005 For Focus WHITE, Vin# 1FAFP34N05W143604 733988G

2005 For Tauru TAN, Vin# 1FAFP53U05A259032

2001 For Tauru RED, Vin# 1FAFP53001A293367

2010 Fre COLUM GOLD, Vin# 1FUJA6DR9ADAN3668 45G1036

2000 GMC Jimmy BLACK, Vin# 1GKDT13W2Y2268289 17K1859

2003 GMC Yukon WHITE, Vin# 1GREK63U73J155259

1968 HOL CAMPE WHITE, Vin# R117171252R

1998 Hon Accor GREEN, Vin# 1HGCG5650WA246351 HDC7470

2001 Hon Accor BLUE, Vin# 1HGCG32551A013729 GZL6152

1996 Hon Accor SILVE, Vin# 1HGCD5637TA281567 GLF4586

1997 Hon Civic GRAY, Vin# JHMEJ6576VS018976 DNW8532

1999 Hon Civic SILVE, Vin# 1HGEJ8643XL058383 HKJ6101

1994 Hon Civic WHITE, Vin# 1HGEG855XRL020130

2003 HRI CHASS BLUE, Vin# 5ABE402033B034364

2000 HRI CHASS RED, Vin# 5ABE40209YB000095

2001 Hyu Accen WHITE, Vin# KMHCG45C11U251442 58M9656

HYU CHASS BLACK 44174

HYU CHASS YELLO 44224

2000 HYU CHASS RED, Vin# 3H3C412SXYT120427

2000 HYU CHASS GREEN, Vin# 3H3C412S5YT033275

2000 HYU CHASS BLUE, Vin# 3H3C412S7YT094949

2000 Inf 130 GREEN, Vin# JNKCA31A3YT118989

INTUTILI BLACK MANUFACTUREDNOVIN 44456

1988 JD CHASS BLACK, Vin# 10Y2C4824HL004497

JIN CHASS T RED 44223

2011 Kia Forte SILVE, Vin# KNAFU4A20B5385391 GFM7849

2002 Kia Spect RED, Vin# KNAFB121025176081 59F1827

1993 Lex LS 40 BLUE, Vin# JT8UF11E0P0168696 86P1786

???? MAN UTLIT BLACK MANUFACTUREDNOVIN 44317

2004 MEL CHASS RED, Vin# 3M2CG40294S000087

1997 Mer Grand BLUE, Vin# 2MELM75W4VX607226 034XFD

2003 Mer Grand RED, Vin# 2MEFM75W13X687854

1996 MON CHASS RED, Vin# 1NNC04023TM278279

2016 Nis Altim RED, Vin# 1N4AL3AP2GC117747 HGN6827

2005 Nis Altim GREY, Vin# 1N4AL11D55C171907

2004 Nis Sentr RED, Vin# 3N1CB51D14L838653 HFN0441

2004 Old Alero SILVE, Vin# 1G3NL52F94C235433 HGL6599

2005 PAC ENCLO WHITE, Vin# 47ZUB142X5X038223

1999 Ply Grand BEIGE, Vin# 2P4GP24G3XR364504 HGN6827

2000 Pon Grand RED, Vin# 1G2NF52T8YM849570 DHX7 604

2015 Ram 1500 BROWN, Vin# 1C6RR6LT6FS512663 GDX6142

2002 Saa 9-3 SILVE, Vin# YS3DF75K427012948 DM8N090

2000 Sat S Ser BLUE, Vin# 1G8ZK5279YZ118588 GYL4734

1999 STR CHASS RED, Vin# 1S12GC40XXB729633

1992 STR CHASS ORANG, Vin# 1S12GC407NB673289

2007 Suz GSX-R YELLO, Vin# JS1GT77A472115075

1982 THE CHASS BLUE, Vin# 1TA144024C1101765

2006 THT CHASS BLUE, Vin# LJRC4126862001962

2009 Toy Camry SILVE, Vin# 4T1BE46K09U265674 DDX2410

1996 Toy Camry BLUE, Vin# 4T1BG12K4TU656767 BDF9584

1999 Toy Corol BLUE, Vin# 2T1BR12E9XC146443 FXK3965

2005 UNK JINDA BLACK, Vin# LV1GV45205S103827

2004 Vol Jetta SILVE, Vin# WVWSL61J84W003046 DGR4424

1998 Vol Passa BLUE, Vin# WVWNA63B4WE341254

2002 Vol Passa BLUE, Vin# WVWRH63B12P124627 GDG4389